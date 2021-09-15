Инцидент произошёл в специализированном комплексе для детей-сирот "Жануя", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Скриншот с видео

Видео распространилось по мессенджерам. На кадрах видно, как девочку пинают ногами.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что управление по Медеускому району начало проверку.

- Установлено, что на видео запечатлён конфликт двух воспитанниц указанного детского дома 2004 и 2005 годов рождения, имевший место третьего сентября. Об указанном факте ранее в полицию никто не сигнализировал, - информировали в ведомстве.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства конфликта, после чего обещают принять меры по наказанию виновных.

