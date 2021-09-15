Нужно отметить, что чемпионат РК по самбо в Аксае проходит уже во второй раз – впервые он состоялся в 2018 году. Местом его проведения стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Карашыганак». В открытии соревнований приняли участие аким Бурлинского района Миржан Сатканов, руководитель областного управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров, государственный тренер РК по борьбе самбо Жандос Кемелбаев, которые обратились с приветственным словом к участникам. Нельзя не отметить и гостей мероприятия. Это многократные чемпионы мира и Азии по борьбе самбо Ерболат Байбатыров, Нурбол Сериков, Казболат Курмашев, Темирлан Колбай и вице-президент федерации самбо ЗКО Рустам Шайхиев. Чемпионат РК по самбо проходит с 14 по 17 сентября. Приурочили его к 30-летию Независимости Казахстана. В составе сборной ЗКО более 30 юношей и девушек. Как отметили в отделе физической культуры и спорта Бурлинского района, чемпионат проходит с соблюдением всех санитарных требований. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.