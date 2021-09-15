Организаторов компаний приговорили к заключению, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявлении двух фактов выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение.

ТОО "Өзен-АҚЖОЛ" и ИП "Қосбармақов" вместо основной деятельности по грузовым перевозкам и предоставлении услуг от имени двух компаний выписывали фиктивные документы семи компаниям на сумму более 3,1 миллиарда тенге.

- Аналогичный факт выявлен в Актау. Граждане, создав ТОО "Бөрі Ақтау", по предварительному сговору с группой лиц выписывали счета-фактуры на сумму более 1,5 миллиарда тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг. В результате противоправных действий данных компаний государству нанесён ущерб на сумму более 767 миллионов тенге в виде неуплаты налогов, - говорится в сообщении ведомства.

Все виновные осуждены на различные сроки.

