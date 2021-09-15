Борт экстренно посадили, но спасти женщину не удалось, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay

Инцидент произошёл 14 сентября на рейсе Нур-Султан – Шымкент, который выполняла авиакомпания QazaqAir. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, экипажу поступила информация о плохом самочувствии пассажирки.

- Когда бортпроводник подошёл к месту, которое занимала пассажирка, она уже находилась без сознания, при проверке отсутствовали пульс и дыхание. Был сделан доклад командиру воздушного судна и запрошена помощь среди пассажиров. На объявление откликнулась врач, которая летела данным рейсом. Вместе со старшим бортпроводником была проведена сердечно-легочная реанимация в соответствии с инструкцией по оказанию медицинской помощи на борту, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Командир решил выполнить экстренную посадку в ближайшей аэропорту. Борт посадили в Жезгазгане. Прибывший врач констатировал смерть.

Авиакомпания выразила свои глубокие соболезнования родным и близким пассажирки.

