В Уральске синоптики прогнозируют дожди. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до +1..+3. Ветер северо-западный до 25 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +16..+18 градусов, ночью - +1..+3 градусов. Ветер западный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Актау будет солнечно. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер северо-западный до 25 километров в час.

На остальной территории под влиянием отрога антициклона ожидается преимущественно погода без осадков. На севере, северо-западе, западе и юге республики ожидается усиление ветра, на севере - туман.

