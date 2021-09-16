– Однако, когда в город доставили автомобиль и потребитель должен был его получить, продавец потребовал доплаты ещё 200 тысяч тенге. Свои действия салон объяснял тем, что с первого сентября выросла цена на данный товар. Девушка обратилась в наш департамент и мы, как государственный орган, помогли ей составить официальное письмо-претензию и направить его в автосалон. Продавец обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и внешних витринах торгового объекта. В этом случае факт продажи товара и цена товара были зафиксированы договором купли-продажи. Поэтому действия продавца, который решил изменить сумму договора, являются нарушением норм законодательства о защите прав потребителей, - подчеркнула Эльмира Киматова.

– Потребитель имеет право выбора при возникновении такой ситуации как, допустим, покупатель приходит в автосалон, выбирает авто, решает его приобрести по указанной цене, однако ему говорят, что к этой машине он должен приобрести ещё перечень товаров, которые не входят в комплектацию авто. Как правило, этот перечень товаров для покупателя обходится в значительную сумму. Но дело в том, что не каждый потребитель знает о том, что действия продавца нарушают норму закона, согласно которому продавцу запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров, - добавила Эльмира Киматова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В департамент по защите прав потребителей ЗКО обратилась жительница Уральска. Как рассказала руководитель ведомства Эльмира Киматова, девушка решила приобрести машину в известном автосалоне города. Она полностью внесла стоимость авто, оформила техпаспорт, и получив государственный номер, стала ждать доставку долгожданной машины.Ситуация разрешилась тем, что продавец рассмотрел претензию и все же решил выдать авто её законной владелице. Однако по словам Эльмиры Киматовой, потребители не всегда отстаивают свои права, и зачастую соглашаются с требованиями продавца, даже если они незаконные.Руководитель департамента также отметила, что при нарушении прав потребителей, граждане могут направить претензию продавцу. Она вручается ему лично, а если он отказывается это делать, то потребитель имеет право направить документ по почте заказным письмом либо направить на электронную почту продавца. Он обязан рассмотреть претензию потребителя и в случае несогласия с требованиями потребителя в течение 10 календарных дней со дня получения претензии представить мотивированный письменный ответ, обоснованный документально. Если от предпринимателя не поступит ответ или он откажется возместить причиненный ущерб, то потребитель вправе обратиться в уполномоченные органы, в суд для разрешения вопроса в судебном порядке.