Мужчина признался в содеянном, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

12 сентября труп женщины обнаружили прохожие в Большом Алматинском канале на территории Енбекшиказахского района. Стражи порядка установили личность погибшей - 37-летняя жительница Талгара.

- Проверяя на причастность к убийству 48-летнего мужа потерпевшей, сыщики изобличили его в преступном деянии. Задержанный признался в том, что шестого сентября избил жену в ходе возникшей ссоры, а затем, с целью сокрытия преступления, ночью вывез её тело и сбросил в БАК, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинского области.