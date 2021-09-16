Мужчина признался в содеянном, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
12 сентября труп женщины обнаружили прохожие в Большом Алматинском канале на территории Енбекшиказахского района. Стражи порядка установили личность погибшей - 37-летняя жительница Талгара.
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
- Проверяя на причастность к убийству 48-летнего мужа потерпевшей, сыщики изобличили его в преступном деянии. Задержанный признался в том, что шестого сентября избил жену в ходе возникшей ссоры, а затем, с целью сокрытия преступления, ночью вывез её тело и сбросил в БАК, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинского области.
Подозреваемого поместили в изолятор, проводится досудебное расследование.
