Красивая улыбка всегда ассоциируется со здоровыми и белоснежными зубами. Но часто бывает так, что они начинают темнеть, а порой и чернеть без видимых на то причин. Зубы должны быть белыми, либо слегка желтоватыми, так как с увеличением возраста к зубам все меньше поступает вещество дентин, которое отвечает за цвет. Если вы заметили темные, серые либо черные пятна, то непременно запишитесь на консультацию к дантисту.причиной изменения цвета зубов является кариес. При этом заболевании они приобретают желто-коричневый, серый или черный цвет. Чаще при кариесе зубы начинают разрушаться, что чревато последствиями. В этом случае необходимо лечить их и без помощи специалиста тут явно не обойтись.причиной можно назвать воду, в котором содержится большое количество железа. В таком случае зубы обретут желтый оттенок, местами будут черные пятна. В этом случае можно ограничиться профессиональной чисткой зубов. Так же придется уделить особое внимание гигиене полости рта и отказаться от воды с большим содержанием железа.причина – еда, окрашивающая эмаль. К ним можно отнести шелковицу, чернику, свеклу, консервированную вишню. Они окрашивают не эмаль, а налет, образованный на эмали. Поэтому устранить темный цвет вы можете тщательно почистив зубы и прополоскав рот. И наконец,причиной изменения цвета зубов является курение. В идеале мы рекомендуем вам бросить курить, но если это по каким-то причинном у вас не получается, то на помощь придут профессиональная чистка зубов и даже отбеливание.