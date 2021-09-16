1. Никогда не подкармливайте собачек костями

2. Никогда не угощайте взрослую кошку сметаной или молоком

3. Делитесь фотографиями бездомышей в социальной сети

4. Всегда давайте запивать питомцам сухой корм водой

Наверное, у каждого из нас внутри все сжимается при виде маленького, пушистого, голодного и бездомного котенка. Первым делом возникает желание помочь ему, хотя бы просто накормить. И правильно, это говорит о том, что вы человечны и благородны. Но мало кто знал, что можно таким поступком не только не помочь, но и навредить пушистому комочку. Мы вам дадим четыре совета, которые обеспечат безусловную и правильную помощь бездомышам.По утверждениям ветврачей, кости крайне опасно давать собакам. К примеру, свиные кости в сыром виде опасны тем, что могут заразить животное гельминтами (глистами). А свиное мясо очень жирное для собак. Куриные кости, также не рекомендуют давать. Они очень мелкие и хрупкие, поэтому любая собака может их раскусить в два счета и проглотить. А острые обломки уже внутри могут ранить желудочно-кишечный тракт и находиться в желудке годами. Что в итоге сократит жизнь бездомному животному.Абсолютно верно, что на молоке выкармливают маленьких котят, тогда почему молоко не полезно взрослой кошке? Потому что, как только животное вырастает, в организме все меньше и меньше вырабатывается ферментов, способные расщепить молочный сахар (иными словами, лактозу). После такого угощения кошку могут сопровождать неприятные симптомы, например хроническая диарея.Не всегда есть возможность забрать котенка или кутенка к себе домой. В любом городе найдется волонтерская группа или общество для спасения таких животных. Сделайте репост и расскажите о четвероногом друге в социальной сети, возможно, вы поможете ему обрести свой дом.А что ту такого? Возмутятся счастливые хозяева питомцев, которых кормят исключительно сухими кормами своих питомцев. Как оказалось, если давать сухой корм без воды, то это приводит к проблемам кишечника у животного, а именно к непроходимости. Поэтому лучше подкормить бездомного питомца жидким кормом.