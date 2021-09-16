Ранее он совершил около 50 прыжков с парашютом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что 14 сентября при совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий, офицер в звании «капитан» 1990 года рождения.

- Остальные персональные данные по просьбе родственников не разглашаются. Ранее он совершил около 50 прыжков с парашютом, входил в состав нештатной спасательной парашютно-десантной группы. Причины и обстоятельства гибели выясняются, - говорится в сообщении.

В Минобороне обещают оказать помощи семье погибшего.

