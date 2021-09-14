15 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунд.

В Уральске синоптики прогнозируют проливные дожди. В дневное время температура воздуха составит +21..+23, ночью похолодает до +3..+5. Ветер юго-западный до 40 километров в час.

В Атырау - дожди. Днём ожидается +22..+24 градусов, ночью - +3..+5 градусов. Ветер западный до 40 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер юго-западный до 30 километров в час.

В Актау будет малооблачно. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

На большей части РК под влиянием антициклона сохраняется преимущественно погода без осадков. На севере, северо-западе, западе и юге РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Днем на севере, северо-западе, западе, юго-востоке, юго-западе ожидается усиление ветра.

