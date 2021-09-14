Сделку должны завершить уже в сентябре. «Казахцемент» выкупит иностранная компания В апреле 2021 года компания International Cement Shar, которая входит в состав International Cement Group (Сингапур), рассказала о том, что планирует приобрести ТОО «Казахцемент». Сделку оценили в 7,1 млрд тенге (около 16,5 млн долларов) - сообщает forbes.kz. Для совершения сделки специально создали дочернюю компанию Sharcem. 60% акций владеет International Cement Shar, а оставшимися 40% бизнесмен из Казахстана Нуржан Шакиров. Планировалось, совершить куплю-продажу в мае 2021 года, но все откладывается по разным причинам. На текущим момент в планах завершить сделку до конца сентября. ТОО «Казахцемент» создано в 2006 году. Основной актив компании - завод в городе Шар (Восточно-Казахская область), который производит миллион тонн цемента в год. Кстати, что с прошлого года в Алматинской области запущен завод «АлаЦем», выпускающий более миллиона тонн. Его акционерами являются все те же International Cement Group и Нуржан Шакиров. Инвестиции проекта составляют 130 млн долларов в год.