"Мы предложили тебе встретится в менее попсовом месте. Самый запад Казахстана, берег Каспийского моря, город Актау" - резюмировал Дудь.

"Мы знали что есть кумыс. Но еще шубат . Об этом мы узнали, когда приехали сюда, на запад Казахстана. Молоко верблюда!" - сказал Дудь. "Это больше похоже на кефир, чем шубат из магазина" - поделился впечатлением Усачев, который уже успел попробовать магазинную версию этого молочного напитка.

Российский известный видеоблогер Руслан Усачев встретился св Актау. Усачев рассказал, как путешествует по миру, и раз в месяц будетв другую страну. Сначала он жил в Черногории, теперь вот в Казахстане. Блогер поселился в Алматы, но так как "" уже снимал передачу в этом городе с известной местной группой «Ирина Кайратовна», решено было перенести встречу:Съемки передачи проходили в удивительном месте – 43 километр. Гладь Каспийского моря была как на ладони...Также герои передачи побывали в урочищеи попробовалиРуслан Усачев – 32 года, российский видеоблогер, ведущий, путешественник. Ветеран русского, автор шоу"Пора валить!". На YouTube-канал Усачева, где выходит это шоу и не только подписаны более 2,5 млн человек.