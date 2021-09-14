«Самый Запад Казахстана» Юрий Дудь снова в Казахстане ради интервью
На YouTube-канале "вДудь" новый выпуск из Казахстана набирает миллионы просмотров. А все из-за гостя, который сейчас приехал туда.
Российский известный видеоблогер Руслан Усачев встретился с Дудем в Актау.
Усачев рассказал, как путешествует по миру, и раз в месяц будет переезжать в другую страну. Сначала он жил в Черногории, теперь вот в Казахстане.
Блогер поселился в Алматы, но так как "вДудь" уже снимал передачу в этом городе с известной местной группой «Ирина Кайратовна», решено было перенести встречу:
"Мы предложили тебе встретится в менее попсовом месте. Самый запад Казахстана, берег Каспийского моря, город Актау" - резюмировал Дудь.
Съемки передачи проходили в удивительном месте – 43 километр. Гладь Каспийского моря была как на ладони...
Также герои передачи побывали в урочище Бозжыра и попробовали шубат.
"Мы знали что есть кумыс. Но еще шубат. Об этом мы узнали, когда приехали сюда, на запад Казахстана. Молоко верблюда!" - сказал Дудь.
"Это больше похоже на кефир, чем шубат из магазина" - поделился впечатлением Усачев, который уже успел попробовать магазинную версию этого молочного напитка.
Руслан Усачев – 32 года, российский видеоблогер, ведущий, путешественник. Ветеран русского Ютуба, автор шоу"Пора валить!". На YouTube-канал Усачева, где выходит это шоу и не только подписаны более 2,5 млн человек.
