iPhone 13 Pro от от 100 000 рублей,

iPhone 13 Pro Max — от 110 000 рублей.

Модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в продаже мы должны увидеть черный, серебристый, золотой и голубой варианты. По цене:Будут версии с 128, 256 и 512 Гб памяти. А самое удивительное, до конца этого года компания обещает выпустить первый в истории iPhone смартфон, в котором встоенная память будет аж 1 Тб.Предзаказ на новые гаджеты будет открыт через пару дней, а продавать начнут с 24 числа этого месяца. Что нового получила новая модель: уменьшили на 20% «челку» экрана, блок основных камер почти не изменялся, также три объектива, которые прикрыты сапфировым стеклом. При этом абсолютно переработали фотокамеру и корпус гаджета, что в итоге сказалось на увеличении объема аккумуляторной батареи. Также установлены новый процессор A15 Bionic и дисплей с функцией ProMotion, что позволяет обновлять изображения с частотой до 120 кадров в секунду.