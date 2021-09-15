Для этого придется отобрать только свежие, здоровые и плотные помидоры. В идеале урожай нужно снять прямо с грядки, или перекупить у бабушек-дачниц, которые продают томаты. Если все это подготовить в начале октября, то и до Нового года они хорошо сохранятся и даже не повянут. Итак, после того как вы отобрали завидные плоды, подходящие для длительного хранения, не нужно их мыть и сушить, сразу заверните аккуратно каждый помидор в сухую газету. Та самая газетная краска не дает им испортиться долгое время. После оборачивания их нужно сложить в деревянный ящик в один слой в прохладное место. Лучше всего для хранения подготовить одну полку в погребе, или подойдет прохладная кладовая. В крайнем случае, как только понизится температура воздуха можно отправить их на пол под кровать.