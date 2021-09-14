Сегодня, 14 сентября, главный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов внес изменения в свое постановление от 11 августа 2021 года. Так, согласно изменениям, в регионе разрешили проводить марафоны и спортивные мероприятия со зрителями. Однако заполняемость не должна превышать 30% и у всех присутствующих должны быть «зеленые статусы» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев). объектам не участвующим в проекте Ashyq функционировать запретили. Кроме этого социально-экономическим объектам, участвующих в проекте Ashyq - разрешили работать до 00:00. Объектам со статусом лидеры Ashyq до 2:00. – В выходные дни разрешается работать при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних месяцев) у сотрудников и посетителей. Требование к наличию «зеленого статуса» не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования, - говорится в изменениях к постановлению. К слову, общественный транспорт будет функционировать в штатном режиме. Постановление вступает в силу с 15 сентября с 00:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.