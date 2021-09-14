Аким города заверяет, вход в парк останется бесплатным, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

О передаче парка сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай, передаёт Центр общественных коммуникаций региона. До конца месяца там планируют восстановить скамейки и малые архитектурные формы.

- Данный вопрос находится на особом контроле руководства области. Курирующий заместитель акима и руководители структурных подразделений будут нести персональную ответственность за эту работу. Парк нужно передать в доверительное управление, предприниматель будет зарабатывать посредством сервисных услуг и таким образом поддерживать состояние парка в надлежащем виде. Есть ряд местных предпринимателей, которые готовы заниматься этим, мы объявим конкурс и выберем того кто предложит лучший план развития и содержания парка «Акбота», - отметил Килыбай.

Вход для горожан будет бесплатным, заверил градоначальник.

Парк «Акбота» - одно из совсем небольшого количества мест для семейного досуга горожан. Жители регулярно жаловались, что в парке погибают деревья, приходят в негодность архитектурные формы и качели.

