Заявление Жанболата Тлеулеса было рассмотрено в министерстве финансов и удовлетворено, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Главный налоговик ЗКО подал заявление на увольнение после приговора в отношении подчинённого Жанболт Тлеулес Руководитель департамента государственных доходов Жанболат Тлеулес подал заявление на увольнение по собственному желанию сразу после вступления в силу приговора в отношении его подчиненного. Пресс-секретарь министерства финансов РК  Алибек Абдилов сообщил, что заявление Жанболата Тлеулеса рассмотрено и удовлетворено.  Главный налоговик ЗКО освобожден от занимаемой должности. Напомним, 11 августа в Уральском городском суде вынесли приговор экс-руководителю управления государственных доходов г.Уральск Нурлану Алхиеву. Он подозревался в получении взятки. Приговором суда он был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 23,6 миллионов тенге. Кроме этого суд пожизненно лишил его права заниматься должность на государственной службе. Однако суд не стал лишать свободы Нурлана Алхиева и посчитал нужным освободить его в зале суда.      