По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, Елдар Акылбеков 2 сентября около 13:00 вышел из дома по адресу: улица Баймуханова, 23 и до сегодняшнего дня не вернулся. - Где именно пропал Елдар Акылбеков, неизвестно. При выходе из дома он был одет в рубашку в мелкую клетку, бордовые джинсы, на ногах кроссовки коричневого цвета. Жителей, которые видели, либо имеют сведения о местонахождении пропавшего гражданина, просим обратиться к матери Акылбековой Сауле по номеру телефона 8-775-119-23-76, - сообщили в ДЧС Атырауской области. В поисковых работах задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области с кинологическими расчетами, а также привлечены волонтерские организации.