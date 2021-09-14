- В период с 31 августа по третье сентября ребёнок с судорогами лежал в реанимации. Были проведены соответствующие процедуры. 10 сентября у девочки нормализовалась температура, её выписали из больницы, - рассказала лечащий врач Назерке Тулетаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам лечащего врача, ребёнок состоял на учете с диагнозом ДЦП, атрофия зрительного нерва, микроцефалия. Он поступил 26 августа с повышенной температурой тела в Атыраускую областную детскую больницу. Во время КТ-обследования установили, что у девочки 12% поражения легких и маленькую пациентку перевели в Атыраускую областную больницу №2.Родители девочки поблагодарили врачей и призвали население строго соблюдать меры безопасности.