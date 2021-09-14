Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин объяснил введение новой цифровой платформы для оказания государственных услуг, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Багдат Мусин/Instagram

Третьего сентября премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правления российского «Сбербанка» Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве и переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government. Новость вызвала массу вопросов у казахстанцев, начиная от выбора партнёра, заканчивая затратами на проект.

В своём Мусин написал, что не вся информация была истолковано правильно.

- Мы не отдадим eGov РФ! Лозунги типа «все данные казахстанцев будут доступны РФ» неуместны. Во-первых, в Казахстане очень много компаний со времён независимости работают на зарубежном оборудовании, но это не говорит, что все страны производители этих решений могут получить данные о нас. Что касается электронного правительства, то тут вообще не может быть и речи о том, что кто-то кому-то что-то передаст, - отметил министр.

Мусин пояснил, что eGov.kz представляет из себя «витрину», которая имеет соединение через шину со всеми госбазами и «никто никому никогда» не даст доступ к этим базам. Всего в стране более 400 информационных систем, начиная от баз недвижимости до маленьких баз, где фиксируются олимпийские медалисты.

- Сейчас наша задача вместо сотен систем разного качества, написанных на разных технологиях, порой без программистской этики и устаревшей документации, перейти к десяткам, в которых все данные будут упорядочены на единой платформе и понятны. Сейчас eGov можно сравнить с миллионами старых хижин, на место которых мы хотим построить десятки качественных новостроек со встроенной техникой. Нам пора уже перейти от «лоскутной» модели оцифровки к платформенной для того, чтобы получить максимальный положительный результат и для населения, и для экономики, - считает глава ведомства.

По словам Мусина, РК выставила требование - казахстанская сторона берёт программное обеспечение и техническую поддержку, как у вендора (компания-поставщик услуг под своей торговой маркой - прим. ред.). «СБЕР» же даст все доступы, покажет исходные коды всех компонентов и разместит всё на серверах в Казахстане.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.