– С 1 января зарегистрировано 2 326 случаев заболевания коронавирусом среди детей. На сегодняшний день выздоровело 2 226 детей, продолжают болеть 100 детей. На амбулаторном уровне под наблюдением находятся 1 208 пациентов. В области функционируют 19 инфекционных стационаров, загруженность инфекционных коек составляет 41,9%. Из них в городе функционируют семь стационаров на 615 коек, загруженность инфекционных коек - 58,2%, а реанимационных коек - 41,6%. В тяжёлом состоянии находятся 36 человек. От опасной инфекции скончались 714 западноказахстанцев, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.В регионе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодня первым компонентом привились 212 325 человек. («Спутник V» - 163 238, QazVac - 5 944, Hayat - Vax - 24 788, Corona-Vac- 7 710, Vero Cell- 10 645). Второй компонент вакцины получили 180 678 человек. Что касается вакцинации, первом компонентом в ЗКО привились 208 609 человек, обоими дозами - 175 525 человек. - Напоминаем, что в области функционирует call-центр по вопросам вакцинации 24-00-06. Также вы можете узнать адреса прививочных пунктов, ПЦР-лаборатории, график работы рентген кабинетов, перечень бесплатных лекарственных средств, выдаваемых амбулаторным пациентам с подтвержденным диагнозом КВИ и ознакомиться с другой полезной информацией на сайте stopcovid.kz, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения. Стоит отметить, что каждую пятницу среди вакцинированных жителей ЗКО разыгрывают телефоны и бытовую технику. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
