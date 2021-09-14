- Инфекционный стационар при нашей больнице открыли в июле. Для этого нам пришлось приостановить плановый приём пациентов и перенести шесть отделений в другие больницы. С начала пандемии у нас прошли лечение 446 пациентов, все в основном поступали в тяжёлом состоянии из разных инфекционных стационаров региона. К счастью, большинство из них выписались домой, - рассказал главный врач областной больницы №1 Ербол Имангалиев.

Инфекционный стационар на 230 мест при областной больнице №1 готовится к закрытию. Уже сегодня, 14 сентября из медучреждения выписаны четверо пациентов, поступивших с пневмонией и различной степенью поражения лёгких. Ещё пятерых пациентов ожидает постковидная реабилитация в другом отделении больницы.Отметим, что 15 сентября в Атырауской области закроются инфекционные стационары при кардиоцентре, железнодорожной больнице и при двух общежитиях колледжей.