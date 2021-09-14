Девушка заявила, что её избила незнакомка со своим ухажёром, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Обращение и видео с камер наблюдения опубликовала пострадавшая на своей странице в . Тогжан Бегалина рассказала, что вместе с подругами она отмечала свой день рождения в одном из клубов в верхней части Алматы.

- Одна девушка ударила мою подругу в нос. Я подошла к ней, чтобы спросить, зачем она била подругу. В ответ она повернулась ко мне, посадила на танцпол и начала меня бить. Подошёл её парень и я думала, что он хочет успокоить её. Вместо этого он продолжал меня бить, - рассказала Тогжан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

По словам пострадавшей, персонал заведения защищал обидчика, а не её.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК - хулиганство.

- Уголовное дело расследуется управлением полиции Медеуского района по территориальности. Комплекс первичных следственных мероприятий проведён, участники конфликта допрошены. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей. Досудебное расследование проводится в строгом соответствии с принципами полноты, всесторонности и объективности. Его ход находится на контроле руководства департамента полиции, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по заверению пострадавшей, конфликт произошёл к четыре утра, что нарушает постановление главного санврача города. Также на кадрах с камер видно, что о соблюдении масочного режима и социальной дистанции и речи быть не может.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.