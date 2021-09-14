Исполняющий обязанности директора школы уволен, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Migz Martinez с сайта Pixabay

Случай произошёл в Туркестанской области. Девятого сентября об этом написала журналист телеканала «Хабар-24» Акботе Таниберген. По её словам, учителям предложили граблями убрать поле для гольфа в районом центре, якобы к приезду столичных гостей.

В пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что жалобу разобрал комитет по обеспечению качества в сфере образования.

- Учителя школы №50 имени Омарова Сарыагашского района Туркестанской области пожаловались на то, что исполняющий обязанности директора школы привлекал их к работе по чистке поля для гольфа в курортной зоне. После выяснения обстоятельств должностное лицо освобождено от занимаемой должности, - говорится в сообщении.

Также в регионе воспитателя детского сада незаконно уволили с занимаемой должности, однако управление образования не приняло мер по восстановлению её прав. Только после вмешательства территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования воспитатель смогла вернуться к работе.

С начала учебного года в комитет поступило около 70 обращений от граждан. Наибольшее количество нарушений прав и законных интересов педагогов отмечается в Туркестанской и Алматинской областях.

