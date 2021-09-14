Сейчас убрано всего лишь 28% от общей площади и собрано 14,6 тысяч тонн картофеля, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пресс-службе управления сельского хозяйства ЗКО рассказали, что по статданным в этом году картофель был засеян на площади 3,9 тысячи гектар.
- Вся посевная площадь овощных культур (без картофеля) составила 3,5 тысячи гектаров, из них: моркови - 412 гектаров, свеклы – 234 гектара, лука - 411 гектаров и других овощных культур - 2,4 тысячи гектаров. На сегодня убрано 1,1 тысячи гектаров картофеля (это 28% от общей площади), валовой сбор составил 14,6 тысяч тонн. Из 3,5 тысяч гектаров овощных культур, убрано 2,6 тысяч гектаров (75% от общей площади), собрано 29 тысяч тонн овощей, из них моркови - две тысячи тонн, свеклы - 1,3 тысячи тонн и лука - 3,7 тысячи тонн.
В прошлом году с площади 4,2 тысячи гектаров картофеля собрано 64 тысячи тонн продукции, посевная площадь овощных культур составила 3,4 тысячи гектаров, из них: моркови - 430 гектаров, свеклы - 232 гектара, лука - 409 гектаров и других овощных культур - 2,3 тысячи гектаров. Валовый сбор овощей в 2020 году открытого грунта составил 52 тысячи тонн, из них моркови - 6,4 тысячи тонны, свеклы - 3,5 тысячи тонн и лука - 7,8 тысячи тонн, - рассказали в сельхозуправлении.
В ведомстве отметили, что годовая обеспеченность населения области по картофелю покрывается полностью за счёт собственного производства. В этом году планируется собрать 66 тысяч тонн картофеля, это обеспечит область на 100%. И по овощным культурам при потребности 41,6 тысячи тонн обеспеченность составляет 125%. Кроме этого, в межсезонье до сбора собственной продукции из южных областей республики завозятся в основном ранняя капуста и картофель. Для обеспечения населения области свежими овощами в межсезонье имеется 93 теплицы общей площадью 140 тысяч квадратных метров.
- В первом культуробороте в этом году было собрано 3,8 тысяч тонн овощных культур, что больше чем в прошлом году на 9,6 раз. Большую роль в сохранности выращенной продукции в межсезонный период выполняют имеющиеся в хозяйствах картофелеовощехранилища. Все крупные специализированные хозяйства области по производству картофеля и овощной продукции имеют собственные картофелеовощехранилища. На сегодняшний день в области имеется 57 овощехранилищ емкостью хранения - 42,1 тысячи тонн. Динамика роста овощехранилищ в области показывает, что их количество ежегодно увеличивается. ТОО Baystone завершил строительство двух овощехранилищ по две тысячи тонн каждое, кроме этого СПК «Рубежинский» ведет строительство овощехранилища ёмкостью четыре тысячи тонн и КХ «Руслан» на 2,2 тысяч тонн. С 2021-2025 года всего десятью предприятиями области намечается строительство 12 оборудованных овощехранилищ емкостью 33,7 тысячи тонн, - рассказали в сельхозуправлении.
Также в управлении пояснили, что на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители области убирают картофель и овощную продукцию на реализацию населению области. С урожая этого года в овощехранилища на хранение закладывается урожай поздних сортов картофеля и овощных культур. С урожая прошлого года в овощехранилища было заложено 11,9 тысячи тонн картофеля и 8,9 тысячи тонн овощей.
Напомним, в мае в Уральске отмечалась высокая цена на овощи, они подорожали почти в три раза. Если накануне 2021 года цена картофеля составляла 122 тенге за килограмм, а моркови - 121 тенге за килограмм, то в мае на рынках картофель стали продавать от 330 до 350 тенге за килограмм, морковь
— 400-450 тенге за килограмм, а свёклу и вовсе 350-500 тенге за кило. В супермаркетах и магазинчиках у дома цены также подскочили: картофель стоил в зависимости от сорта от 283 тенге до 400 тенге за килограмм, морковь — от 350 до 453 тенге за килограмм и цена на свёклу от 500 тенге и выше.
10 июня этого года министр
торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на заседании правительства заявил, что акиматы не могут удержать картофель на внутреннем рынке для обеспечения населения, хотя имеют для этого все необходимые рычаги. После критики министра местный картофель появился и на уральских рынках, правда лишь в двух местах.
Тогда в управлении предпринимательства ЗКО уверяли, что после сбора нового местного урожая цена на картофель значительно понизится. Сейчас мы видим, что цены на овощи снизились, но до прошлогодних цен им ещё далеко. Картофель
продается за 160 тенге за килограмм, морковь и свекла по 200 тенге за килограмм.
