– Отремонтированы линии почти всего поселка. Заменены не все линии, оставшуюся часть планируем закончить в следующем году. В 2021 году мы поменяли около двух километров кабельных линий 0,4 киловольта, это около 10 домов по адресам: Курмангазы, 177, 179, Жангир хана 13, 18/1, дома в посёлке Деркул. Сейчас ведём ремонт воздушных линий в районе горсети, а именно по улицам Актюбинская, Чкалова, Алматинская. 150 опор уже выставили, сейчас ожидаем поставку СИПа (самонесущий изолированный провод - прим. автора), затем введём в эксплуатацию, - рассказал Сергей Доля.

– АО «ЗапКаз РЭК» является субъектом естественной монополии, оказывающее услуги по передаче и распределению электрической энергии.В состав предприятия входят 16 районных электрических сетей и городские электросети. Инвестпрограмма на 2021 года утверждена в размере 439 миллионов тенге, около 200 миллионов будут направлены именно на ремонт городских линий, так как именно в городе больше всего потребляют электричество. На выделенные средства мы охватим около 25 километров электролиний, а это всего 0,5% от всей потребности, это очень мало. С первого октября преобразовано новое ТОО, антимонопольный комитет утвердил повышение тарифа с 5,26 тенге до 6,18 тенге (на транспортировку электроэнергии - прим. автора). Тариф увеличивается на 0,92 тенге, средства мы направим на реконструкцию сетей и на увеличение оплаты труда наших рабочих, - подчеркнул начальник производственно-технической службы АО Тилек Харин.

В Уральске проводят реконструкцию городских электрических сетей. По словам начальника городских электросетей Сергея Доли, в посёлке Круглоозёрное в этом году прошёл капитальный ремонт 3,7 километра воздушных линий.По его словам, воздушные линии 0,4 киловольт снабжают электричеством жилые дома, и их около пяти километров планируют заменить. На балансе предприятия находятся 860 километров, таким образом будут заменены всего 2% за счёт денег, заложенных в тарифе. Изношенность сетей составляет более 80%. Причина - все они построены в 60-80 годах прошлого века и сейчас оборудование, функционирующее там, физически и морально устарело. Общая сумма утвержденной инвестиционной программы предприятия 2021-2025 годов составляет более 2,6 миллиарда тенге, в том числе 2021 год – 439 миллионов тенге.Руководитель ДКРЕМ Алмаз Отаров добавил, что новый тариф будет действовать с 1 октября 2021 года. До конечного потребителя, то есть для населения тариф пока остается без изменений. – До конечного потребителя электроэнергию доводит ТОО "Батыс Энергоресурсы". Но предприятие пока нам заявку на повышение тарифа с учетом повышения стоимости транспортировки не подавало, - отметили в ДКРЕМ. Таким образом, тариф первого уровня (до 90 кВт) для населения остается 14,20 тенге за один киловатт с учетом НДС. Для второго уровня (от 90 до 140 кВт) - 18,41 тенге с учетом НДС, для третьего уровня (свыше 140 кВт) - 23,02.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.