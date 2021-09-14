Казахстанцы, проживающие одни, потребляют в полтора раза больше сладостей, чем живущие в семьях из трёх человек.

Изображение Pexels с сайта Pixabay

По данным аналитиков energyprom.kz, потребление сладких продуктов в Казахстане в этом году выросло на 2%

Больше всего кондитерских изделий и сахара потребляют жители Карагандинской области - 13,1 килограмма в год. Тройку лидеров замыкают жители Кызылординской (12,9 килограмма) и Акмолинской (12,9 килограмма) областей. Меньше всего сладкого потребляют в Шымкенте - 7,2 килограмма изделий.

Среди сладких продуктов во втором квартале 2021 года потребление непосредственно сахарного песка сократилось на 9,7%, до четырёх килограммов на душу населения. Уменьшилось также потребление варенья, джема, повидла, мёда, шоколада и мороженого.

При этом выросло потребление сахара-рафинада на 27,3% и глазированных шоколадом конфет на 1,9%.

- В домохозяйствах, состоящих из одного человека, среднее потребление сахара, кондитерских изделий и мёда во втором квартале текущего года составило 19,3 килограмм, из двух человек — 14,9 килограмма, из трёх человек — 11,9 килограмма, из четырёх человек — 10,3 килограмма, из пяти и более человек — всего 8,8 килограмма, - подсчитали аналитики.

По итогам августа на сахар, джем, мёд, шоколад и кондитерские изделия выросли на 0,8% за месяц и на 15,8% за год. Сильнее всего ощутили рост цен жители Атырауской области, Шымкента и Туркестанской. Наименьший рост зафиксировали в Алматы.

