Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день ведется строительство 26 двухквартирных жилых домов в районном центре. Кроме того, сформированы и направлены на экспертизу документы на строительство 22 двухквартирных и двухэтажных 12-квартирных жилых домов. В ходе пресс-конференции на площадке Региональной службы коммуникаций аким Бокейординского района Нурлыбек Даумов отметил, что жители района обеспечены жильем, голубым топливом и питьевой водой. - Впервые в 2008 году начато строительство газопровода высокого давления «Кайрат-Муратсай» и построена газораспределительная станция в селе Муратсай. С этого времени к природному газу подключились районный центр и еще восемь сел. А в 2018 году начался второй этап газификации населенных пунктов района, подведены газопроводы в 12 сел. За годы независимости наш район реализовал такой масштабный проект, и наши населенные пункты на 100 процентов обеспечены голубым топливом, - отметил аким района. По словам Нурлыбека Даумова, в 1993-1994 годах было начато строительство водопровода в Орду, села Хан Орда, Муратсай, Сайхин обеспечены питьевой водой. В 2012-2020 годах по программе «Ақ бұлақ» проведены работы по прокладке внутрипоселковых водопроводов в 13 населенных пунктах, также прошла реконструкцию водопроводы в двух селах. В дальнейшем планируется реконструкция села Уялы и подведение воды в село Теренкудук.