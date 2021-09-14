Ссора двух родственников переросла в массовую драку на поле, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео инцидента появилось в социальной сети накануне.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что драка произошла в обед 12 сентября в посёлке Междуреченск. 34-летний житель дачного общества «Сокол» позвал на поминки большое количество гостей.

- Между хозяином дома и одним из его родственников, находившимся в алкогольном опьянении, произошла ссора, перешедшая в обоюдную драку. Родственники вмешались в конфликт и успокоили указанных двух мужчин. Никто из участников конфликта в полицию не обращался. Тем не менее, сотрудниками управления полиции Илийского района проведена проверка, - рассказали в ведомстве.

Владелец дома будет наказан за нарушение карантинного режима. А в отношении агрессивного гостя завели административное производство по статье «Побои». Материал в ближайшее время направят в суд.

