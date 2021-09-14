- В этот момент они услышали ориентировку о поиске пропавшего ребёнка и сообщили в дежурную часть. Оказалось, что это тот самый малыш, которого разыскивали, – сообщил официальный пресс-секретарь ведомства Болатбек Бельгибеков.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 сентября в дежурную часть поступил звонок о том, что со двора дома на улице Лермонтова ушёл в неизвестном направлении четырёхлетний ребёнок. Пеший отряд батальона патрульной полиции, находясь по месту несения службы, заметил в районе центрального рынка ребёнка, который находился без сопровождения взрослых. Сотрудники полиции тут же подошли к ребёнку и стали разговаривать с ним.Так, буквально в течение 10 минут после получения сообщения мальчик был найден и возвращён семье.