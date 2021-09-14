Сумка "прошлась" по подиуму в Париже и популярность растет не смотря на стоимость. «Челночный баул» за 2000 долларов моментально стал популярным у модниц Шоппер для шопинга, от французского бренда, внешне очень походит на хозяйственную сумку «челночников» с рынка, только стоит в десятки раз дороже. В же секрет? Дизайнер Французского Модного дома Balenciaga, выпустили на подиум моделей с клетчатой сумкой, которая в народе называется "баул челночника". Модель называется Barbes - она сине-бело-красную клетку. Стоимость аксессуара, на официальном сайте, 2090 долл. Изготовили ее из телячьей кожи. Переднюю часть дамского аксессуара украшает логотип люксового бренда. В комплекте есть 2 ремешка, которые можно пристегнуть при необходимости. Внутри потайной карман на молнии. Данная модель моментально стала популярна у модниц. Еще бы, этот дом входит в состав парижского Синдиката Высокой моды. Выпущен также более бюджетный вариант – немного меньше по размеру. Стоить будет 1590 долларов.