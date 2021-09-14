Шоппер для шопинга, от французского бренда, внешне очень походит на хозяйственную сумку «челночников» с рынка, только стоит в десятки раз дороже. В же секрет? Дизайнер Французского Модного дома Balenciaga, выпустили на подиум моделей с клетчатой сумкой, которая в народе называется "баул челночника". Модель называется Barbes - она сине-бело-красную клетку. Стоимость аксессуара, на официальном сайте, 2090 долл.Изготовили ее из телячьей кожи. Переднюю часть дамского аксессуара украшает логотип люксового бренда. В комплекте есть 2 ремешка, которые можно пристегнуть при необходимости. Внутри потайной карман на молнии. Данная модель моментально стала популярна у модниц. Еще бы, этот дом входит в состав парижского Синдиката Высокой моды.