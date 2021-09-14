За последнюю неделю в Казахстане уровень заболеваемости идёт на снижение с 31 тысячи до 25 тысяч случаев в неделю, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что по оценке ВОЗ, в Казахстане репродуктивное число за последние четыре недели ниже единицы.

- Свидетельствует о том, что пандемия находится под контролем и отмечается стойкое снижение заболеваемости. Положительная динамика заболеваемости отразилась и на матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах. За последние две недели пять регионов республики переместились из «красной» в «жёлтую» зону - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская,Северо-Казахстанская области. В зелёной зоне находится Туркестанская область. Остальные 11 регионов находятся в «красной» зоне, - сказал Цой.

О положительной динамике эпидемиологической ситуации свидетельствует и увеличение числа выздоровевших больных, считает министр. По сравнению с количеством заболевших в течение недели, за дней последние количество выздоровевших было в полтора раза больше.

Согласно ежедневного мониторинга занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 14 сентября текущего года, занятость инфекционных и реанимационных коек по республике составляет 35%. В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 35%, реанимационных - с 45 до 35%.

- Продолжается вакцинация населения. На сегодня первым компонентом привито боле 1,7 млн человек, охват подлежащего населения составляет 71,5%. Вторым компонентом привито более 5,9 млн человек с охватом около 60% подлежащего населения. Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве, поставка осуществляется согласно графика, - сказал главный врач страны.

