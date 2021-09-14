Десны представляют собой плотную ткань, она поддерживает наши зубы и служит защитой их корней от всякого рода повреждений. Часто бывает так, что они начинают болеть и кровоточить. Проблема довольно таки распространенная, и с ней хоть раз в жизни сталкивался каждый из нас. Десны могут болеть из-за случайных травм, которые возникают в следствие таких действий как разжевывание твердой пищи, в том числе попытка разломать скорлупу ореха, семечек. Возможно вы не аккуратно чистили зубы зубной щеткой либо зубочисткой и травмировали десны, где образовались царапины, раздражение и потертость. Может быть вы выпили слишком горячий напиток или съели слишком горячую сосиску. При стоматите так же могут возникнуть болевые ощущения в деснах. В полости рта появляются маленькие язвы. Они возникают по разным причинам: из-за травм, стресса, аллергических реакций на определенные продукты, зубную пасту, ополаскиватель для рта. Есть такие заболевания полости рта, как пародонтит и периодонтит, при которых возникает отек и болевые ощущения. Они возникают из-за недостаточной гигиены полости рта. Так же может возникнуть зубной камень, где размножаются бактерии и влекут за собой воспаление. При несвоевременном лечении может возникнуть инфекция зубного корня и нагноение. Поэтому игнорировать эту проблему не желательно. При возникновении боли десен, необходимо прежде всего определить причину. Если при стоматите и травмах боль может пройти сама в течение дней, то при инфекциях и абсцессе без врачебной помощи не обойтись.