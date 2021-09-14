Почему болят десны и что с этим делать? С проблемой болезни десен хоть раз в жизни сталкивался каждый из нас. Ситуация неприятная, более того, если игнорировать этот факт, то можно лишиться зубов. Вот почему если игнорировать этот факт, то можно лишиться зубов Десны представляют собой плотную ткань, она поддерживает наши зубы и служит защитой их корней от всякого рода повреждений. Часто бывает так, что они начинают болеть и кровоточить. Проблема довольно таки распространенная, и с ней хоть раз в жизни сталкивался каждый из нас. Десны могут болеть из-за случайных травм, которые возникают в следствие таких действий как разжевывание твердой пищи, в том числе попытка разломать скорлупу ореха, семечек. Возможно вы не аккуратно чистили зубы зубной щеткой либо зубочисткой и травмировали десны, где образовались царапины, раздражение и потертость. Может быть вы выпили слишком горячий напиток или съели слишком горячую сосиску. При стоматите так же могут возникнуть болевые ощущения в деснах. В полости рта появляются маленькие язвы. Они возникают по разным причинам: из-за травм, стресса, аллергических реакций на определенные продукты, зубную пасту, ополаскиватель для рта. Есть такие заболевания полости рта, как пародонтит и периодонтит, при которых возникает отек и болевые ощущения. Они возникают из-за недостаточной гигиены полости рта. Так же может возникнуть зубной камень, где размножаются бактерии и влекут за собой воспаление. При несвоевременном лечении может возникнуть инфекция зубного корня и нагноение. Поэтому игнорировать эту проблему не желательно. При возникновении боли десен, необходимо прежде всего определить причину. Если при стоматите и травмах боль может пройти сама в течение дней, то при инфекциях и абсцессе без врачебной помощи не обойтись. Не откладывайте визит к стоматологу и своевременно уделяйте внимание своему здоровью.