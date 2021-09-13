Кстати, и то, что получается в итоге, не менее необходимо, чем чистка зубов.

Понятно, что зубная паста просто необходима в доме. Без нее не обходится ни одно утро. Мы вам расскажем о нетрадиционном способе использования этого продукта.Итак, замораживаем пасту: выдавливаем из тюбика чистящее средство для зубов в формочки для льда. Это делается исключительно для экономии. Чтобы она полностью затвердела, необходимо ее подержать не менее пяти часов в морозилке. Не нужно заполнять всю форму, достаточно залить на пробу всего пару ячеек. Как только она заморозится, можно извлекать ее и пользоваться. Чтобы легко достать пасту из формы, нужно перевернуть ее вверх дном и облить горячей водой. Так она самостоятельно выпадет из ячеек, ничего ковырять не придется. Затем натираем ледяными кубиками разделочную доску. Так можно избавиться не только от непрятных запахов кухонной утвари, но и попрощаться с различными бактериями. После этого достаточно сполоснуть доску теплой водой и высушить. Еще кубиками льда можно легко отчистить и сделать белоснежными подошвы кед или кроссовок.