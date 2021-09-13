На большей части страны под влиянием антициклона сохраняется преимущественно погода без осадков.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную область. В дневное время температура воздуха составит +24..+26, ночью похолодает до +11..+13. Ветер юго-западный до 25 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +25..+27 градусов, ночью - +11..+13 градусов. Ветер юго-западный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +24..+26 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер южный до 30 километров в час.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер юго-западный до 30 километров в час.

На севере, северо-западе и юго-западе Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди. На западе, севере, востоке республики ожидается туман, на севере, северо-западе, юго-востоке, юго-западе ожидается усиление ветра.

