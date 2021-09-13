Все трое отделались условным сроком, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Уголовное дело о самоуправстве рассмотрел Алмалинский районный суд. Согласно материалам дела, подсудимому его неофициальный работодатель отказался оплатить 60 тысяч тенге за выполненную работу. За это мужчина решил не возвращать штатив камеры. О конфликте с работодателем подсудимый рассказал знакомым, которые предложили забрать заработанное силой.

- Реализуя свой преступный план, подсудимый назначил встречу потерпевшему под предлогом возврата штатива камеры. Подсудимые (работник и двое знакомых) с применением силы затолкали потерпевшего в салон автомобиля, где ему угрожая ножом и пистолетом стали наносить удары по лицу и телу требуя вернуть долг. Затем, достав из кармана потерпевшего 70 000 тенге, забрали 60 000 тенге, а остальные 10 000 тенге вернули потерпевшему, - говорится в постановлении суда.

Подсудимые признали вину и раскаялись, возместив причинённый ущерб. Пострадавший попросил суд назначить обидчикам наказание, не связанное с лишением свободы. Суд учёл это и назначил каждому по году ограничения свободу. Приговор вступил в законную силу.

