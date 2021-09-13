19-летнему нарушителю придётся заплатить за своё поведение 150 тысяч тенге штрафа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили о задержании 19-летнего казахстанца в аэропорту Актобе за курение на борту рейса из Алматы.

- Вместе с этим задержанный нарушил правила поведения на воздушном судне, он не выполнял распоряжения командира судна и членов экипажа, выражался нецензурной бранью, нарушая тем самым общественный порядок и спокойствие пассажиров, - рассказали в ведомстве.

На подростка составили сразу три административных протокола: за потребление табачных изделий на борту, за нарушение правил поведения и за мелкое хулиганство. На него наложили административный штраф в размере 53 МРП - 154 601 тенге. Материал по мелкому хулиганству направлен в суд.

