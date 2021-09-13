Главный санитарный врач и заместитель акима Алматинской области попытались объяснить, почему многолюдный рынок «Алтын Орда» продолжал работу по выходным при росте заболеваемости коронавирусом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Санврачи Алматинской области прокомментировали столпотворение на рынке «Алтын Орда» Фото из социальных сетей

В ходе брифинга в СЦК журналисты поинтересовались, почему в приграничных к Алматы районах области не вводили строгие карантинные ограничения, несмотря на близость к мегаполису (где действовал локдаун выходного дня).

- По рынкам и базарам у нас есть ограничения. «Алтын Орда» – это базар республиканского значения. Там закупаются и привозят продукцию предприниматели не только области, но и других регионов и стран. Там работают три пункта вакцинации. Ограничительные меры, как во всех предприятиях там тоже имеются, - ответил журналисту заместитель акима области Батыржан Байжуманов.

Позже другой корреспондент повторил вопрос.

- «Алтын Орда» - это базар республиканского значения. Там имеется около 400 больших складов, которые обеспечивают продукцией не только Алматинскую область, но и Алматы. В любом случае мы свои противоэпидемиологические меры требуем. И рынок старается соблюдать эти меры, - сказал главный санврач региона Ергали Сыдыманов.

Позже в сети появилось видео с брифинга, на котором блогеры заметили, что ответ санврачу кто-то подсказывает.

Сыдыманов отметил, что перед началом учебного года на рынке, а также в ТРЦ «Апорт» действительно возникло скопление людей. Правда, по словам эпидемиолога, оно было лишь один день. Мониторинговая группа посетила объекты.

Замакима Алматинской области следом добавил.

- Рынок играет большую роль в ценообразовании на продукты питания в стране, потому что большинство людей в регионах, оптовики закупаются именно на этом рынке. Если его ограничим или закроем на два-три дня, то это вызовет ажиотаж и рост цен на продукты питания. Здесь надо подходить со всех сторон, рассматривать со всех сторон, - пояснил чиновник.

Он добавил, что по столпотворению, фото которого попало в социальные сети, было сделано замечание акимату Карасайского района о недопущении таких фактов. Наказали ли владельцев и администраторов рынка, замакима не знал, но обещал выяснить.

