Главный санитарный врач и заместитель акима Алматинской области попытались объяснить, почему многолюдный рынок «Алтын Орда» продолжал работу по выходным при росте заболеваемости коронавирусом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото из социальных сетей

В ходе брифинга в СЦК журналисты поинтересовались, почему в приграничных к Алматы районах области не вводили строгие карантинные ограничения, несмотря на близость к мегаполису (где действовал локдаун выходного дня).

- По рынкам и базарам у нас есть ограничения. «Алтын Орда» – это базар республиканского значения. Там закупаются и привозят продукцию предприниматели не только области, но и других регионов и стран. Там работают три пункта вакцинации. Ограничительные меры, как во всех предприятиях там тоже имеются, - ответил журналисту заместитель акима области Батыржан Байжуманов.

Позже другой корреспондент повторил вопрос.

- «Алтын Орда» - это базар республиканского значения. Там имеется около 400 больших складов, которые обеспечивают продукцией не только Алматинскую область, но и Алматы. В любом случае мы свои противоэпидемиологические меры требуем. И рынок старается соблюдать эти меры, - сказал главный санврач региона Ергали Сыдыманов.

Позже в сети появилось видео с брифинга, на котором блогеры заметили, что ответ санврачу кто-то подсказывает.

Сыдыманов отметил, что перед началом учебного года на рынке, а также в ТРЦ «Апорт» действительно возникло скопление людей. Правда, по словам эпидемиолога, оно было лишь один день. Мониторинговая группа посетила объекты.

Замакима Алматинской области следом добавил.

- Рынок играет большую роль в ценообразовании на продукты питания в стране, потому что большинство людей в регионах, оптовики закупаются именно на этом рынке. Если его ограничим или закроем на два-три дня, то это вызовет ажиотаж и рост цен на продукты питания. Здесь надо подходить со всех сторон, рассматривать со всех сторон, - пояснил чиновник.

Он добавил, что по столпотворению, фото которого попало в социальные сети, было сделано замечание акимату Карасайского района о недопущении таких фактов. Наказали ли владельцев и администраторов рынка, замакима не знал, но обещал выяснить.

