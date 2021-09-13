– Всего с начала вакцинации первым компонентом вакцины привито 211 309 человек, что составляет 58,6% от подлежащего вакцинации населения. Напомним, что в области функционирует call-центр по вопросам вакцинации 24-00-06. Также всю вы можете узнать адреса прививочных пунктов, ПЦР-лаборатории, график работы рентген кабинетов, перечень бесплатных лекарственных средств, выдаваемых амбулаторным пациентам с подтвержденным диагнозом КВИ и ознакомиться с другой полезной информацией на сайте stopcovid.kz, - подчеркнули в облздраве.

– Только за последние сутки вылечились 70 человек. С начала года наблюдается рост заболевания детей. Всего зарегистрировано 2 313 случая. На сегодняшний день 2 162 ребенка выздоровели, а 151 продолжают болеть. 1 373 человек находятся на амбулаторном лечении. В стационарах области получают лечение 450 пациентов. Из которых 176 пациентов в модульном стационаре, 85 в областной инфекционной больнице, 94 в областной многопрофильной больнице, 38 в Бурлинской районной больнице, 15 в Акжайыкской районной больнице, 12 - в больнице района Байтерек, столько же в Жанибекской райбольнице, семь человек находятся в Таскалинской районной больнице, еще семь - в Казталовской районной больнице, четверо получают лечение в Бокейординской районной больнице, - дополнили в управлении здравоохранения ЗКО.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в регионе продолжается вакцинация населения. За прошедшие сутки было привито первым компонентом вакцины 194 человек. Среди них одни медработник, три педагога, шесть студентов, три госслужащих, девять человек с хроническими заболеваниями.К слову, за последние сутки в ЗКО выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с начала пандемии COVID-19 заболело 36 200 человек. С начала года заболело 26 979 человек, из которых 18 687 человек с выраженными симптомами. Между тем, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение количества заболевших на 9,7 %.Загруженность стационаров составляет 42,3%. На данный момент 41 пациент находится в тяжелом состоянии, из которых пятеро подключены к аппарату ИВЛ.