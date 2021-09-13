– Вблизи поселка Акжар Хромтауского района, при совершении обгона не убедился, что данный маневр не создаёт помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении и столкнулся с ГАЗ -31105 под управлением 38-летнего водителя, - сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла 13 сентября в 6:45 на 798-ом километре дороги Самара –Шымкент. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 32-летний водитель ВАЗ -2109 ехал со стороны Хромтау в направлении Актобе.В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ -2109 скончались на месте от полученных травм. Водитель и пассажир ГАЗ -31105» госпитализированы в центральную районную больницу Хромтау. Департамент полиции Актюбинской области рекомендует всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными.