В Актау морского пехотинца приговорили к 4 годам за избиение сослуживца табуреткой

6 марта в военном суде Актауского гарнизона оглашен приговор по делу об избиении табуреткой морского пехотинца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" За удар табуреткой, отправивший в кому Даулета Аширова, военный суд не стал лишать солдата свободы. Военнослужащего части 25744 признали виновным в избиении сослуживца по статье 440 части 3 пункта 3 УК РК, но отбывать срок морской пехотинец будет условно. - В суде установлено, что 19 ноября 2017 года около 21.00 в кубрике №9 рядовой готовился к вечерней поверке, находясь возле своей кровати. В этот же моме

6 марта в военном суде Актауского гарнизона оглашен приговор по делу об избиении табуреткой морского пехотинца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

За удар табуреткой, отправивший в кому Даулета Аширова, военный суд не стал лишать солдата свободы. Военнослужащего части 25744 признали виновным в избиении сослуживца по статье 440 части 3 пункта 3 УК РК, но отбывать срок морской пехотинец будет условно.

- В суде установлено, что 19 ноября 2017 года около 21.00 в кубрике №9 рядовой готовился к вечерней поверке, находясь возле своей кровати. В этот же момент его сослуживец, ввиду возникших неприязненных отношений, вследствие ранее произошедшего конфликта, проходя мимо, взяв в руки деревянный табурет, неожиданно нанес удар в область головы солдату, после чего следом нанес еще несколько ударов кулаками в область головы. В результате чего потершему был приченен тяжкий вред здоровью. Приговором военного суда Актауского гарнизона 18-летний подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании статьи 63 УК РК наказание назначено условно,- сообщается в пресс-релизе военного суда.

Приговор военнослужащему оглашен в воинской части в присутствии личного состава в целях профилактики правонарушений среди военнослужащих.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре прошлого года солдат воинской части 25744 впал в кому после избиения табуреткой и был доставлен в Мангистаускую областную больницу. В декабре срочник пришел в себя и был переведен из реанимации в отделение.