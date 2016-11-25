Фото с сайта dailynews.kz Напомним, в сентябре прошлого года во время проведения второго этапа учения «Центр-2015» при выполнении высадки морского десанта и блокировки плацдарма в море вышли 6 единиц БТР-80 и 52 военнослужащих. Преодолев около 150 метров по морю из-за сильного порыва ветра и поднявшейся высокой волны, утонули 4 бронетранспортера. Две машины вышли своим ходом на берег. В результате ЧП утонули 4 военнослужащих срочной службы. На скамье подсудимых оказались шесть человек, в том числе и должностные лица. Всем им были предъявлены обвинения по статье "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" (ст. 453 УК РК ч. 2). - Судья постановил экс-командующего регионального командования "Запад" полковника Мурата НУГМАНОВА, бывшего командира бригады морской пехоты подполковника Ербулата ТОЛЫКБАЕВА и заместителя командира морской пехоты в/ч 25744 Рашида ДЖИЛКАЙДАРОВА приговорить к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Командир второго отделения морской пехоты 5 роты второго батальона в/ч 25744 младший сержант Абай БАЙМУРАТОВ осужден на полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - огласил решение Марат АЛДАБЕРГЕНОВ, председатель военного суда Актауского гарнизона. Командир взвода морской пехоты в/ч 25744 старший лейтенант Бауржан ТУЛЕГЕНОВ и командир третьего отделения морской пехоты пятой роты второго батальона в/ч 25744 младший сержант Ерасыл КУБЕГЕН приговорены к шести месяцам заключения. К ним была применена статья 63 УК РК и конечным решением судья назначил им условный срок. Приговор не вступил в законную силу.