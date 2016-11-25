После июньских терактов в сеть попала ориентировка на беглых террористов, в котором оказались и законопослушные Санат и Самат Кожаниязовы. По словам истцов, после этого они долго приходили в себя, а сельчане сторонились их будто преступников. В конце сентября жители села Жагабулак Мугалжарского района подали иск на Актюбинский ДВД и местную газету, которая опубликовала ошибочную ориентировку. Братья потребовали у ответчиков 10 миллионов тенге в качестве морального ущерба. Но выяснилось, что спрашивать нужно с Костанайского департамента внутренних дел. Оказывается, секретный документ в интернет выложил именно сотрудник соседнего региона. Его, как выяснилось, уже наказали и уволили за это. И вот сегодня суд постановил выплатить Костанайскому ДВД 100 000 тенге компенсации Кожаниязовым. Будут ли опротестовывать стороны это решение неизвестно. На оглашении не было ни самих истцов, ни ответчика.