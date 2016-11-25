По словам социального педагога Айгерим ЕРБУЛАТОВОЙ, в центре адаптации несовершеннолетних сейчас находятся девять детей. Двое из них остались без попечения родителей, один - в трудной жизненной ситуации, один направлен в спецшколу, остальные - беспризорные дети.Мама нашего самого маленького воспитанника временно находится без работы. Она сама из детского дома, у нее двое детей. Также есть большие проблемы с жильем. Ей дали время - три месяца, чтобы устроится на работу. Думаю, потом заберет своего ребенка с ЦАНа, - рассказывает Айгерим ЕРБУЛАТОВА. - Самого маленького воспитанника зовут Аманбол. Мальчик очень шустрый, и совсем быстро адаптировался. По словам директора ЦАНа Гуляин САРБАЕВОЙ, на сегодняшний многих детей взяли на патронатное воспитание. В ЦАНе 12 сотрудников, работают в две смены. Дети из центра учатся в школах №5 и №9. Воспитатели отвозят их туда и забирают. - Какие бы не были родители. Каждый ребенок хочет в семью, - отметила Гуляин САРБАЕВА.Сегодня сотрудниками центра адаптации был организован концерт «Доброта во благо детям», где выступали все воспитанники.