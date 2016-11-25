Уже не первый раз жители улицы Чернышевского обращаются в городской акимат за помощью. По их словам, на протяжении нескольких лет, улица не освещается. Кроме того, стаи бездомных собак представляют угрозу для жителей района. - В ночное время суток наши улицы освящают лишь фары проезжающих машин. И если раньше мы боялись преступников, то сейчас нашим главным страхом стали бездомные собаки, - пояснил Владимир, житель улицы Чернышевского. – Когда мы обратились с жалобой в маслихат, нам ответили, что в бюджете нет денег на отстрел. Надо покупать патроны, платить охотникам, а денег нет, потому что конец года. Все уже потратили по назначению. - Тот, кто стал жертвой или свидетелем случая нападения бездомных собак на людей, должен обратится в 102, - пояснили в Актюбинской областной природоохранной прокуратуре. - И у же полиция обязана провести проверку и принять необходимые меры. В жилищно-коммунальном хозяйстве Актобе разъяснили ситуацию с освещением. - Фонари есть на улице Чернышевского. Их установили в начале этого года. Те бетонные опоры, которые мы убрали с улицы Скулкина, установили туда. Сейчас наши работники натягивают провода на данном участке. В начале декабря мы планируем их подключить, - пояснил начальник ЖКХ Жулдызбек БИСЕМБИН.