Теперь сотрудники ДГД и прокуратуры по закону имеют право изъять у предпринимателя игровые автоматы и привлечь его к уголовной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prokuratura reid (3) По словам заместителя прокурора города Ерлана САРСЕНОВА, закон "О лотерее и лотерейной деятельности" вступил в законную силу 2 ноября 2016 года. - Сейчас прокуратура города совместно с департаментов госдоходов разработали программу, согласно которой мы будем сначала предупреждать предпринимателей и арендодателей о том, что с начала ноября все лотерейные автоматы являются незаконными, а потом и вовсе изымать их. Ранее предприниматели могли предоставить лицензию или соглашение, разрешающее работу таких аппаратов, - пояснил Ерлан САРСЕНОВ. - В этом году было конфисковано 10 подобных терминалов. Теперь по закону предпринимателя, занимающегося лотерейной деятельностью и арендодателя, который предоставляет помещения для занятия игорным бизнесом могут привлечь и к уголовной ответственности. Если же предприниматели не реагируют на предупреждение прокуратуры о том, что надо убрать аппараты, их просто конфискуют и уничтожат. Стоит отметить, что в этом году к ответственности уже был привлечен один владелец лотерейного аппарата, которого осудили на один год ограничения свободы с конфискацией имущества. - Мы хотим, чтобы в нашу программу борьбы против азартных игр включилось население. Чтобы люди звонили нам, в прокуратуру или ДГД, или даже в полицию и сообщали о том, где стоят игровые автоматы, - отметил Ерлан САРСЕНОВ. К слову, уральские бизнесмены покупают свои игровые автоматы в городе Тольятти, где стоимость такого аппарата составляет порядка 360 тысяч тенге. prokuratura reid (2) prokuratura reid (4) заместитель прокурора г. Уральск Ербол САРСЕНОВ заместитель прокурора г. Уральск Ербол САРСЕНОВ Фото Медета МЕДРЕСОВА