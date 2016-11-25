По словам заместителя прокурора города Ерлана САРСЕНОВА, закон "О лотерее и лотерейной деятельности" вступил в законную силу 2 ноября 2016 года. - Сейчас прокуратура города совместно с департаментов госдоходов разработали программу, согласно которой мы будем сначала предупреждать предпринимателей и арендодателей о том, что с начала ноября все лотерейные автоматы являются незаконными, а потом и вовсе изымать их. Ранее предприниматели могли предоставить лицензию или соглашение, разрешающее работу таких аппаратов, - пояснил Ерлан САРСЕНОВ. - В этом году было конфисковано 10 подобных терминалов. Теперь по закону предпринимателя, занимающегося лотерейной деятельностью и арендодателя, который предоставляет помещения для занятия игорным бизнесом могут привлечь и к уголовной ответственности. Если же предприниматели не реагируют на предупреждение прокуратуры о том, что надо убрать аппараты, их просто конфискуют и уничтожат. Стоит отметить, что в этом году к ответственности уже был привлечен один владелец лотерейного аппарата, которого осудили на один год ограничения свободы с конфискацией имущества. - Мы хотим, чтобы в нашу программу борьбы против азартных игр включилось население. Чтобы люди звонили нам, в прокуратуру или ДГД, или даже в полицию и сообщали о том, где стоят игровые автоматы, - отметил Ерлан САРСЕНОВ. К слову, уральские бизнесмены покупают свои игровые автоматы в городе Тольятти, где стоимость такого аппарата составляет порядка 360 тысяч тенге.заместитель прокурора г. Уральск Ербол САРСЕНОВ