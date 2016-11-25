Во время июньских терактов Аслан был непосредственным участником кровавых событий. В то воскресенье он как раз был на посту и вместе с напарником получил приказ направиться на место, где происходит перестрелка. - В тот день я как раз в наряде был. В день заступили. Мы несли службу по Илекской территории отдела полиции, - вспоминает Есентаев. - Во время обеда поступило сообщение, что захватили оружейный магазин "Паллада", и произошло вооруженное нападение. Мы в составе экипажа, командира роты Балгалиева направились в сторону "Паллады". В это время на пересечении улицы Краснощекова вышел уже второй наш экипаж - Жаксыбаев и Калмагамбетов. Они сообщили, что в оружейном магазине "Пантера" идет перестрелка. Мы уже туда направились. Там стояла патрульная машина, слышалась стрельба. В нашу сторону пули летели. Там же одного вооруженного забрали, наручники одели. В составе экипажа были ранены мои напарники Жаксыбаев и Калмагамбетов. Как рассказывает старший сержант Есентаев, в ходе перестрелки ему удалось ранить одного из экстремистов. Той же ночью Есентаев он стал участником еще одной спецоперации. Беглые и вооруженные преступники напали на блокпост в районе Кирпичного моста. - Подъехав туда и поставив машину на обочину, я увидел, что в мою сторону идет вооруженный человек. Он был с ружьем. Нас руководство уже предупредило к тому времени, что в случае чего стрелять на поражение. Мне пришлось выстрелить, - говорит Есентаев. Таким образом сотрудник дорожно-патрульной службы ликвидировал еще одного преступника. Полицейский признается, в тот кровавый день он не испытывал никакого страха за собственную жизнь, а следовал только долгу. После терактов Аслана пригласили в областной акимат. Глава региона Бердыбек Сапарбаев наградил его грамотой и премией. А на этой неделе Есентаев к своему удивлению стал номинантом республиканского конкурса «Человек года», который проходил в Алматы. Сегодня с этим достижением полицейского чествовал и личный состав Заводского отдела полиции. В органах внутренних дел Аслан Есентаев работает 7 лет. Женат, воспитывает 4 летнего сына.