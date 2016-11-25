24 ноября примерно в 20.30 сотрудники ПС КНБ РК совместно с представителями ДГД остановили грузовую "ГАЗель" с российскими номерами. При досмотре транспортного средства под продуктами были обнаружены коробки со спиртным. В общей сложности в коробках оказалось 1272 бутылки со спиртным, груз был завален продуктами. Водитель, он же владелец незаконного груза задержан. Им оказался гражданин России 1979 года рождения. - Меру пресечения нарушителю будет определять ДГД Атырауской области. Возможно, это будет штраф с последующим выдворением гражданина РФ из Казахстана сроком на 5 лет по решению суда , - сообщили оперативники. Напомним, что ровно месяц назад на этом же пропускном пункте была задержана крупная контрабанда нелицензированной водки. Две тысячи бутылок алкоголя пытались провезти через Атырау в Актау.