Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило в 13.23. Во дворе частного дома загорелся стог сена весом 24 тонны. На место ЧП выезжала одна единица техники и два человека личного состава. Пожар был полностью локализован в 23.12 часов. Также 25 ноября в 8.48 часов во дворе частного дома, расположенного по улице Телеграфная, загорелась внутренняя обшивка бани. Площадь пожара составила 30 кв. м. При возгорании никто не пострадал. Стоит отметить, что с начала года в ЗКО было зарегистрировано 558 пожаров и 620 возгораний.